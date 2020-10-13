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تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. اليوم آخر موعد لتسجيل الرغبات بالموقع

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 09:31 ص
تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. اليوم آخر موعد لتسجيل الرغبات بالموقع تنسيق ارشيفية
كتب محمد صبحى

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يغلق موقع التنسيق الالكترونى مساء اليوم الثلاثاء باب تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات امام طلاب الدبلومات الفنية باعتباره البوم الأخير لتسجيل رغبات الطلاب وذلك بعد مد باب التسجيل نظرا لإعلان نتائج طلاب الدور الثانى .

وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق ، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن تواصل اللجنة العليا للتنسيق فرز رغبات الطلاب شهادات الدبلومات الفنية لتوزيعها على الجامعات وترشيحهم للكليات تمهيدا لإعلان النتائج بموقع التنسيق الإلكترونى.

كان السيد عطا قال إنه تم مد باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الدور الأول لشهادات الدبلومات الفنية مع طلاب الدور الثانى.

وتابع رئيس قطاع التعليم العالى، أن عدد طلاب شهادات الدبلومات الفنية الذين سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى تجاوز حتى الآن 165 ألف طالب وطالبة، لافتا إلى أنه سيتم العمل على فرز الرغبات بصورة يومية لترشيح الطلاب على الجامعات.

 


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