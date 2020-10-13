تفويض رئيس هيئة الرقابة الإدارية فى بعض اختصاصات رئيس الوزراء

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بتفويض اللواء المهندس حسن عبد الشافى أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية فى مباشرة اختصاصات رئيس الوزراء فى المادتين 15 و51 من القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية وتعديلاته. وتضمن القرار أن تكون هذه الاختصاصات بالنسبة للأعضاء والعاملين بهيئة الرقابة الإدارية عدا وظائف الإدارة العليا.

وكان اللواء المهندس حسن عبد الشافى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، قد استقبل الدكتورة غادة والى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لـ‪unodc ‬، حيث تقدمت له التهنئة على تقلده رئاسة الهيئة، مؤكدة أهميه دور الهيئة فى الوقاية من الفساد وحماية موارد الدولة.

وتناول اللقاء بدء الإعداد للمؤتمر الدولى لمكافحة الفساد الذى تستضيفه مصر فى الربع الأخير من 2021، ومناقشة التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ومنظمة‪ unodc ‬لنقل خبرات الهيئة من خلال كوادرها لدول عربية وأفريقية أخرى وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وهى الذراع التدريبى للهيئة.