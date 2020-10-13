اليوم السابع
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"تعليم كفر الشيخ" تعلق على ارتفاع حالات كورونا بمدرسة: أوقفنا مجموعات التقوية بها

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 11:19 م
"تعليم كفر الشيخ" تعلق على ارتفاع حالات كورونا بمدرسة: أوقفنا مجموعات التقوية بها بثينة كشك
ماجد تمراز

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قال الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المدرسة التي ظهرت فيها إصابات بفيروس كورونا، وبلغت أعداد الإصابات إلى 5 حالات، وتوفى أحد المعلمين، وتم إيقاف مجموعات التقوية تماما في المدرسة، وباقي الحالات مستقرة ومن المقرر أن يعودوا لأعمالهم يوم السبت المقبل، وفي حال عدم قدرتهم على العمل سيتم إعفائهم مؤقتا من الحضور.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "في ولد والده بيقول إنه عنده أعراض الإصابات بفيروس كورونا وارتفاع في درجات الحرارة، لكن الحمد لله أن الولد بقاله أسبوع مبيجيش المدرسة وده مطمنا شوية، وأنا وبتواصل مع وكيلة وزارة الصحة ولو لقينا في ارتفاع في حالات الإصابات مش هنخلي في دراسة في هذه المدرسة".

وقال: "بنصح زمايلنا في كل مكان أنه يكون في تعاون مستمر بين وزارة التعليم والصحة في المحافظات للحفاظ على أعضاء منظومة التعليم في المدارس والمنشآت التعليمية".


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بثينه كشك

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