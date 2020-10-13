تعليم الفيوم تقيم حفلا لتكريم 146 طالبا من أوائل الشهادة الإعدادية

الفيوم _ رباب الجالي

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بالتعاون مع منظمة الشعوب والبرلمانات العربية بالفيوم، احتفالية تكريم الطلاب الحاصلين على مجموع 280/280 فى الشهادة الإعدادية، وعددهم 146 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية " طامية ويوسف الصديق وإطسا وإبشواي وسنورس".

حضر الاحتفالية، وفق بيان اليوم الثلاثاء، محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور مراد أحمد حسن، مدير عام التعليم العام.

وقدم وكيل الوزارة، التهنئة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، وحصول عدد 325 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية فى الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الفيوم.

وأشاد وكيل الوزارة والحضور، بالتنظيم الجيد للإحتفالية بالمدينة الرياضية بدمو، وكذلك بالمواهب الفنية والأدبية التى شاركت في الحفل من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية المتفوقين والموهوبين، وقدم رسالة شكر للطلاب المتفوقين ، ولمسئولي المشاركة المجتمعية بالمديرية والإدارات التعليمية وفريق العمل بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ومسئولي الشباب والرياضة بالمدينة الرياضية بدمو وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

وقدم عبدالله، درع مديرية التربية والتعليم، للدكتور رمضان عبدالجيد، مسئول منظمة الشعوب والبرلمانات العربية بالفيوم، وذلك للمشاركة المجتمعية المتميزة في تكريم أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 بالفيوم.



حفل تكريم أوائل الشهادة الإعدادية بالفيوم (1)



حفل تكريم أوائل الشهادة الإعدادية بالفيوم (2)



حفل تكريم أوائل الشهادة الإعدادية بالفيوم (3)



حفل تكريم أوائل الشهادة الإعدادية بالفيوم (4)



حفل تكريم أوائل الشهادة الإعدادية بالفيوم (5)



حفل تكريم أوائل الشهادة الإعدادية بالفيوم (6)



حفل تكريم أوائل الشهادة الإعدادية بالفيوم (7)