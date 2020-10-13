تعليم الفيوم تعلن تدريب المعلمين على منصات التواصل Edmodo بطامية .. صور

الفيوم رباب الجالي

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم-مركز التطوير التكنولوجى فعاليات البرنامج التدريبى المتميز للتدريب على منصات التواصل Edmodo وبنك المعرفة وكيفية التواصل مع الطلاب والمعلمين.

تابع محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، تدريب المعلمين والاخصائيين بمدرسة الشهيد محمد سيد أبوشقرة الثانوية بنين إدارة طامية التعليمية ،بحضور مروة عبدالعزيز مدير عام إدارة طامية التعليمية، و محمد فاروق مدير المركز التكنولوجى ومسئولى التطوير التكنولوجى بإدارة طامية التعليمية.

أكد وكيل الوزارة على ضرورة إتاحة التدريب لجميع المعلمين على مستوى المحافظة بجميع الإدارات التعليمية وتقدم وكيل الوزارة برسالة شكر لمسئولى التطوير التكنولوجى بالمديرية وإدارة طامية التعليمية وذلك للجهد المبذول فى العمل.

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