تعليم الإسماعيلية تعلن جاهزيتها لبدء العام الدراسى الجديد

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، جاهزية المديرية والإدارات لانطلاق العام الدراسي الجديد والمقرر له 17 أكتوبر الجاري.

وأضاف، مدير تعليم الإسماعيلية، أنه تم التشديد خلال الاجتماعات مع مدراء الإدارات والمدارس علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بدقة كبيرة، وبشكل يوفر الحماية الكامله لأبنائنا الطلاب، حيث تم توفير 140 جهاز كاشف حرارة، بالإضافة إلى 5 آلاف كمامة، مشيرًا إلى ترحيبه بمشاركة أهل الخير كل في منطقته بدون الإعلان عن الاسم أو الدعاية الانتخابية ومؤكدًا أننا نعظم دور ولي الأمر ومجالس الأمناء .

وأكد "قبيصى"، على فتح فصول التقوية بالمدارس حيث يتم تحديد المبالغ المالية للحصة، لمحاربة الدروس الخصوصية.

وحول آلية التعامل مع المخاوف من كورونا، قال إنه في حالة ظهور أي حالات كورونا داخل الفصل يتم إغلاق الفصل ومنح الطلاب إجازة لمدة 28 يوم وفي حالة ظهور حالات في اكثر من فصل يتم غلق المدرسة، مشيرًا إلي أن القرار يتم من خلال مديرية الصحة بالتنسيق مع التربية والتعليم وبإشراف محافظ الإسماعيلية، مؤكدًا أن تجربة الثانوية العامة مؤشر علي قدرتنا علي النجاح واتمنى من مدراء المدارس أن يكون هناك التزام وتطبيق كامل للإجراءات الاحترازية وكشف علي انفراد تعليم الإسماعيلية الي جانب محافظتي شمال وجنوب سيناء في توفير 100 حقيبة طبية من خلال اليونسيف.

وحول مصادر التعلم في المرحلة القادمة قال الدكتور خالد خلف أن هناك 7 منصات تعليمية إلي جانب قنوات فضائية وفرتها الوزارة من الصف الرابع حتي الثالث الثانوي وفي المدرسة سيكون هناك جدول لمتابعة البرامج علي أن يقوم المعلم بالإجابة علي تساؤلات الطالب في المدرسة وفي حالة انخفاض نسبة الفهم نستطيع استخدام الأنشطة اللاصفية لتسهيل المهمة للطلاب.

وتابع "قبيصى" أن هناك 3 جوانب للمعرفة أولها القنوات الفضائية ثم الممارسة داخل المدرسة لاكتساب المهارات وتطبيق المعرفة ثم المراجعة من خلال عملية التقويم، مؤكدًا أن التعلم الإلكتروني مطلب أساسي والمعلم يصنع الفارق والإضافة من خلال الأنشطة، مشيرًا إلي أن هناك تدريبات علي بنك المعرفه والوسائل التعليمية الإليكترونية وذلك من خلال مركز التطوير التكنولوجي وقمنا بالإعلان عن تدريب لأولياء الأمور من خلال التواصل مع مدير المدرسة إلي جانب إطلاق مسابقة فني وابتكر حيث يقوم كل طالب أو معلم بتقديم يفكرة خارج الصندوق لمواجهه مرض كرونا وأفضل 3 أفكار يتم تصعيدها للتكريم من الوزارة .

وطالب "مدير تعليم الإسماعيلية ولي الأمر بالثقه في التعليم ومنح الابن كل وسائل النظافة الشخصية والأدوات الخاصة به والاهتمام بالحديث عن الإجراءات الاحترازية، معلنًا عن جوائز أسبوعية للطلاب والمدارس في حالة النجاح في تطبيق الإجراءات الاحترازية وسيكون المبلغ المالي للاستفادة منه لشراء أدوات التعقيم.