اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 10:34 ص
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تعرف على طريقة تأهيل الأطفال نفسيا للعودة للمدرسة.. فيديو

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 10:00 ص
تعرف على طريقة تأهيل الأطفال نفسيا للعودة للمدرسة.. فيديو د محمد عادل الحديدى
كتبت هند عادل

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أكد الدكتور محمد عادل الحديدي أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصورة، أن تأهيل الأطفال نفسيا للعودة إلى المدارس أمر هام للغاية نتيجة للجلوس في المنزل لفترة طويلة بسبب تفشى وباء كورونا، مما أدى إلى تغير سلوكيات الأطفال ورغبتهم في عدم المذاكرة وقضاء وقت طويل أمام الشاشات، وكل هذه السلوكيات السلبية تحتاج الى تغيير كبير قبل بدء الدراسة.

وأضاف أستاذ الطب النفسي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك عادات مختلفة يجب تعويد الأطفال عليها خلال الفترة المقبلة فرضها تفشى وباء فيروس كورونا، وأهمها  التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة مما يتطلب تجهيز الأطفال نفسيا باتجاهين، أهمها العودة الى النوم في المواعيد المنضبطة، وتشجيعهم عن أن العودة للدراسة ستساعدهم على الالتقاء مع أصدقائهم وتحفيزهم بأن العودة الى المدرسة لها جانب إيجابي وليس شيئا مفزعا، مع التنبيه عليهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والمسافات بينه وبين أصدقائه ومنع التلامس وعدم استخدام أشياء أحد .

 

 


العوده الى المدرسه

تأهيل الأطفال نفسيا

بدء العام الدراسى

التأهيل النفسى للأطفال

كورونا نيوز

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