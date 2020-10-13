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تعرف على الدوائر الفردية بمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 03:30 ص
تعرف على الدوائر الفردية بمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب مجلس النواب - أرشيفية
نور على

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يبدأ المصريون بالخارج التصويت بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب أيام 21 و22 و23 أكتوبر وبعدها يصوت المصريون بالداخل 24و25 من الشهر نفسه، ويجرى التصويت فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى، حيث يختار الناخبون 143 مقعدا وهى الجيزة بواقع 25 مقعدًا والفيوم 10 مقاعد وبنى سويف 8 مقاعد والمنيا 16مقعدًا وأسيوط 12 مقعدًا والوادى الجديد مقعدان، سوهاج 14 مقعدًا وقنا 9 مقاعد والأقصر 3 مقاعد وأسوان 5 مقاعد والبحر الأحمر 3 مقاعد والإسكندرية بواقع 16مقعدًا والبحيرة بواقع 16مقعدًا.
 

ونعرض الدوائر الفردية بالمرحلة الأولى كما يلى:


 
1- محافظة الجيزة: 12 دائرة انتخابية فردية وخصص لها 25 مقعدا
2- محافظة الإسكندرية: 6 دوائر فردية وخصص لها 16مقعدا
3- محافظة الفيوم: 4 دوائر خصص لها 10 مقاعد
4-محافظة بنى سويف: 4 دوائر انتخابية خصص لها 8 مقاعد
5- محافظة المنيا: 6 دوائر وخصص لها 16 مقعدا
6- محافظة أسيوط: 4 دوائر خصص لها 12 مقعدا
7- محافظة سوهاج: 8 دوائر انتخابية خصص لها 14 مقعدا
8- محافظة قنا قسمت إلى 4 دوائر وخصص لها 9 مقاعد
9- محافظة الأقصر: 3 دوائر انتخابية وخصص لها 3 مقاعد
10- محافظة أسوان: 4 دوائر انتخابية خصص لها 5 مقاعد
11- محافظة مطروح قسمت إلى دائرتان وخصص لها مقعدان
12- محافظة الوادى الجديد قسمت إلى دائرتين وخصص لها مقعدان
13- محافظة البحر الأحمر: 3 دوائر انتخابية وخصص لها 3 مقاعد
14- محافظة البحيرة: 9 دوائر انتخابية خصص لها 18 مقعدا
 

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