تعاون بين مركز المعلومات بمجلس الوزراء ومحافظة كفر الشيخ لتطوير الخدمات

كفر الشيخ _محمد سليمان

عقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، اجتماعا بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، ولجنة مركز المعلومات بمجلس الوزراء،برئاسة اللواء عصام خضر، المشرف العام على مركز المعلومات بمجلس الوزراء ، والدكتور ياسر عبدالفتاح، مدير الإدارة العامة، لتنمية الاعمال، ومدحت البكري، المدير التنفيذي لقطاع نظم المعلومات، وذلك لتطوير الخدمات وتقديم خدمات خاصة بالتحول الرقمي، ومنها الذاكرة المؤسسية، وتطوير البوابة الإلكترونية للمحافظة، بالإضافة إلى تدريب العاملين بمراكز المعلومات، وتطوير مهاراتهم.

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ على التعاون بين مركز المعلومات بمجلس الوزراء، لتطوير البوابة الرسمية للمحافظة باعتبارها الموقع الرسمى للمحافظة، لتكون واجهه للمستثمر والمواطن والموظف والسائح.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، ان المحافظة ستتلقى الدعم الكامل من مركز المعلومات، لجميع الإدارات التابعة للمحافطة، وتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية.