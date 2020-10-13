"تضامن الجيزة" تكشف حقيقة وجود تعذيب بدار أيتام فى الشيخ زايد

كتب محمد عبد المجيد

قال رضا متولى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة، إنه عندما ظهر الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، حول تعذيب بإحدى دور رعاية الأيتام بمدينة الشيخ زايد، قامت لجنة من مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة بالتوجه إلى الدار، وأتضح أن سبب ما حدث فى الدار كان شجارا بين فتاتين على أولوية الدخول إلى الحمام فى الصباح.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، على برنامج اليوم، والذى تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية DMC، أن السبب فى ظهور الصوت عالى بهذا الشكل هو وقوع دار الرعاية بمنطقة هادئة فى الشيخ زايد.

وأضاف أنهم قاموا بالتشديد على القائمين على الدار بأن عندما يتواجد الأطفال فى منطقة واحدة فلابد من وجود المشرفة بالقرب منهم، حتى تقوم بمنع حدوث أي مشكلة من الممكن حدوثها.