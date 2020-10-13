تسليم 1400 كشاف ليد لإنارة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم المهندسة شيماء صديق مدير عام المرافق بتسلم الدفعة الجديدة من كشافات الليد بعدد 1400 كشاف لإنارة بالشوارع والميادين ،وذلك فى اطار خطه المحافظة لدعم الإضاءة بالشوارع والميادين بنطاق مراكز ومدن المحافظة بهدف تحسين مستوى الإنارة العامة بها .

وأوضحت شيماء صديق مدير عام المرافق أنه سيتم توزيع الكشافات الجديدة على الوحدات المحلية لمراكز ومدن شربين والمطرية والجمالية وميت سلسيل.

ومن الجدير بالذكر أن الدفعة الجديدة هى استكمال لمراحل التوريد التى بدأت شهر مارس الماضى وإجمالي ما تسلمته المحافظة حتى الان من الهيئة العربية للتصنيع يصل إجماليا إلى 177043 كشاف ليد 150 و100 تم توزيعهم على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة ،لتحسين مستوى الاضاءة العامة بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

أكد محافظ الدقهلية أن ذلك يأتى فى اطار الجهود التى تبذلها المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات تحقيقا لرضا المواطنين ومنها خدمات الانارة العامة حفاظا على المظهر الحضارى للدقهلية .

فى سياق أخرتابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تقارير لجان التفتيش والمتابعه ، للحملة المكبرة التى قادها المحافظ صباح اليوم بمركز ومدينه دكرنس، وذلك بالتنسيق المسبق مع اللواء اسامه حامد رئيس هيئة الرقابة بالدقهلية، والتى رافقة خلالها هيثم الشيخ نائب المحافظ، و منال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة ،حيث استمرت اعمال فرق المرور والتفتيش الميدانى بالحملة على الوحدات الصحية والمحلات والمنشآت الغذائية والمخابز والأسواق

ففى قطاع الصحة تم غلق 6 منشآت طبية خاصة لجسامة المخالفات بها وعدم وجود تراخيص، وغلق 30 منشأة غذائية لوجود خطر داهم على الصحة العامة ،وعدم وجود تراخيص واعدام 350 كجم اغذية مختلفه لوجو تغير فى الخواص ، وعمل 50 محضر لمنشآت غذائية لنقص الاشتراطات وعدم وجود شهادات صحية.

وتم تحرير8 محاضر لمنشآت صيدلية وطبية لعدم تواجد مدير فنى ووجود ادوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وادوية تأمين صحى ، وتحرير 4 محاضر بيئيه لمخالفه الاشتراطات الصحية، ومجازاة 162موظف بالمستشفيات والوحدات الصحية لتغيبهم عن العمل ،جزاء مباشر بخصم 3 ايام بالمستشفيات والوحدات الصحية

وفى قطاع الطب البيطرى ، تم المرور على الاسواق والمحلات التجارية والجزارة وبيع اللحوم والاغذية، وتم تحرير عدد 8 محاضر مخالفات بمضبوطات 205 كجم لحوم مذبوحه خارج السلخانه وضبط واعدام 42 كيلو اسماك غير صالحة للاستهلاك الادمى .

وفى قطاع التموين تم تحرير36 محضر للمخابز لتجميع دقيق وتصرف الحصه وغلق بدون اذن ومخالفات موازين وانتاج غير مطابق للمواصفات ، وتحرير 27 محضر بالاسواق لعدم الاعلان عن الاسعار وعدم وجود شهدات صحية وبيع بازيد من التسعيرة ..

وفى قطاع التضامن الاجتماعى تم المرور على 35 منشأة اجتماعية ، وتم احالة غلق 22 حضانه تعمل بدون ترخيص وغلق 8 مراكز تأهيل تعمل هى الاخرى بدون ترخيص واحالة 4 من العاملين للشئون القانونية للتحقيق لتغيبهم عن العمل ، وتم تسليم 6 فيزا تكافل وكرامه للمستحقين وربط مساعدات شهرية عاجلة لعدد 5 حالات انسانيه وايداع طفله بلامأوى بدار رعاية البنات بالمنصورة .

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تقارير لجان التفتيش والمتابعه ، للحملة المكبرة التى قادها المحافظ صباح اليوم بمركز ومدينه دكرنس، وذلك بالتنسيق المسبق مع اللواء اسامه حامد رئيس هيئة الرقابة بالدقهلية، والتى رافقة خلالها هيثم الشيخ نائب المحافظ، و منال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة ،حيث استمرت اعمال فرق المرور والتفتيش الميدانى بالحملة على الوحدات الصحية والمحلات والمنشآت الغذائية والمخابز والأسواق

ففى قطاع الصحة تم غلق 6 منشآت طبية خاصة لجسامة المخالفات بها وعدم وجود تراخيص، وغلق 30 منشأة غذائية لوجود خطر داهم على الصحة العامة ،وعدم وجود تراخيص واعدام 350 كجم اغذية مختلفه لوجو تغير فى الخواص ، وعمل 50 محضر لمنشآت غذائية لنقص الاشتراطات وعدم وجود شهادات صحية.

وتم تحرير8 محاضر لمنشآت صيدلية وطبية لعدم تواجد مدير فنى ووجود ادوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وادوية تأمين صحى ، وتحرير 4 محاضر بيئيه لمخالفه الاشتراطات الصحية، ومجازاة 162موظف بالمستشفيات والوحدات الصحية لتغيبهم عن العمل ،جزاء مباشر بخصم 3 ايام بالمستشفيات والوحدات الصحية

وفى قطاع الطب البيطرى ، تم المرور على الاسواق والمحلات التجارية والجزارة وبيع اللحوم والاغذية، وتم تحرير عدد 8 محاضر مخالفات بمضبوطات 205 كجم لحوم مذبوحه خارج السلخانه وضبط واعدام 42 كيلو اسماك غير صالحة للاستهلاك الادمى .

وفى قطاع التموين تم تحرير36 محضر للمخابز لتجميع دقيق وتصرف الحصه وغلق بدون اذن ومخالفات موازين وانتاج غير مطابق للمواصفات ، وتحرير 27 محضر بالاسواق لعدم الاعلان عن الاسعار وعدم وجود شهدات صحية وبيع بازيد من التسعيرة ..

وفى قطاع التضامن الاجتماعى تم المرور على 35 منشأة اجتماعية ، وتم احالة غلق 22 حضانه تعمل بدون ترخيص وغلق 8 مراكز تأهيل تعمل هى الاخرى بدون ترخيص واحالة 4 من العاملين للشئون القانونية للتحقيق لتغيبهم عن العمل ، وتم تسليم 6 فيزا تكافل وكرامه للمستحقين وربط مساعدات شهرية عاجلة لعدد 5 حالات انسانيه وايداع طفله بلامأوى بدار رعاية البنات بالمنصورة .