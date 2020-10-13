تسريبات هيلارى تكشف التعاون مع توكل كرمان.. زارتها قبل الثورة بأيام

كتبت مريم بدر الدين

كشفت الرسائل الإلكترونية لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، والتي رُفع عنها السرية مؤخرا، عن مراسلات حول الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، والتي قابلتها قبل أندلاع الثورة اليمنية بإيام قليلة بترتيب من السفارة الأمريكية في صنعاء.

ونشرت شبكة cnn، نص الرسائل المرسلة لكلينتون بتاريخ 7 من أبريل 2011، من شخص حمل اسم "PVerveer" (لا يعلم بالتحديد هويته ومنصبه حينها، وتقول الرسالة :" بعد أيام قليلة زُرت منزل كرمان في وسط صنعاء، وفي غرفة الجلوس كان هناك أربع صور معلقة لأربع أشخاص: مهاتما غاندي، مارتن لوثر كينج، نيلسون مانديلا وهيلاري كلينتون".



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وكرمان قابلت كلينتون في يناير، قبل بدء الثورة بقليل، ومنظمتها، صحفيات بلا قيود تستلم تمويلا من الحكومة الأمريكية. وقالت (كرمان) اللقاء مع كلينتون رتبته السفارة الأمريكية. وأضافت: "لا أريد أن أصبح وزيرة خارجية، ولكنها مثلي الأعلى"، وفقا لما جاء في الرسالة.

كما كشفت برقية أخري من بريد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، عن العلاقات الخفية التي جمعتها بالإخوانية اليمنية توكل كرمان، حيث أظهرت رسائل متبادلة من موظفي الخارجية التابعين لهيلاري كلينتون، فرحتهم بحصول اليمنية توكل كرمان على جائزة نوبل للسلام عام 2011.

وبحسب نص الرسالة، التي وجهت لهيلاري، "هذا خبر عظيم! أنا متأكد أنك سعيدة جداً".