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ترامب مهاجما بايدن من فلوريدا: نظم فعالية انتخابية لم يحضرها أحد

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 01:16 ص
ترامب مهاجما بايدن من فلوريدا: نظم فعالية انتخابية لم يحضرها أحد دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى فعالية انتخابية فى فلوريدا هى الأولى بعد تعافيه من فيروس كورونا، إنه عاد مرة أخرى، متعهدا بأنه سيجعل الولايات المتحدة أعظم من أى وقت مضى.

 

وهاجم الرئيس الأمريكى، المرشح الديمقراطى، جو بايدن، قائلا إنه عقد فعالية انتخابية اليوم لم يحضر إليها أحد، وأثار مرة أخرى وضعه الصحى، قائلا إنه لم يعرف فى أى ولاية هو أو إلى أى منصب يترشح، حيث قال إنه فخور بالترشح لمجلس الشيوخ الأمريكى.

 

وقال إنه إذا كان هو نسى أو أخطأ نفس الخطأ لكان الإعلام هاجمه، ووصفه بأنه إذا فاز بايدن، فسيحكم اليسار الراديكالى البلاد، مهاجما الديمقراطيين على الحروب التى أنفقوا فيها الملاييين من الدولارات وفقدوا فيها حياة الآلاف من الأمريكيين.

 

وقال إن وضع الاقتصاد والجيش جيد للغاية الآن، وسيتحسن باستمرار، وأكد عزمه القضاء على الفيروس، بينما هتف الحضور "أربع سنوات أخرى"، وحملوا لافتات تحمل اسمه وشعار "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا".

 

وقال الرئيس إن الديمقراطيين سيصادرون حق الأمريكيين فى حمل الأسلحة بموجب التعديل الثانى فى الدستور الأمريكى.

 


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