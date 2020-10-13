ترامب فى أول تجمع انتخابي بعد علاجه من كورونا: سأفوز بالانتخابات الرئاسية

كتب عبد الوهاب الجندى

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول تجمع انتخابي له بعد تعافيه من إصابة فيروس كورونا، أنه سيفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة مؤكدًا: "سنجعل أمريكا أكثر عظمة من أي وقت ماضي".

وبالأمس قال طبيب البيت الأبيض، إن نتائج فحوص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بفيروس كورونا جاءت سلبية وإنه ليس معديا للآخرين، وأضاف الدكتور شون كونلي في مذكرة صادرة عن البيت الأبيض إن اختبار ترامب كان سلبيا في أيام متتالية وفقا لمختبرات أبوت. وقال إن الاختبارات السلبية وغيرها من البيانات السريرية "تشير إلى عدم وجود تكاثر فيروسي يمكن اكتشافه".

وذكر أن فريق ترامب الطبي قرر أنه بناء على البيانات والإرشادات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن "الرئيس ليس معديا للآخرين".