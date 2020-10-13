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ترامب بعد تعافيه من كورونا: وضعى الصحى ممتاز ومحصن الآن وأستطيع تقبيلكم جميعا

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 01:27 ص
ترامب بعد تعافيه من كورونا: وضعى الصحى ممتاز ومحصن الآن وأستطيع تقبيلكم جميعا دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إنه فى وضع صحى ممتاز ويشعر أنه شاب، متقدما بالشكر لمستشفى والتر ريد العسكرية، وأضاف خلال فعالية انتخابية، أن الجميع عليهم الحذر من الفيروس ولكن هذا ليس معناه أن نغلق الاقتصاد ونختبئ مثلما فعلت الولايات التى يحكمها الديمقراطيين، والتى أثبت الخبراء أن الإغلاق لم يؤت ثماره واعترفوا بخطأهم.

 

وأكد أنه يشعر أنه محصن الآن ويستطيع أن يقبل جميع الحضور الموجودين فى الفعالية سواء الرجال أو النساء.

 

وبالفعل بدأ ترامب بصحة جيدة، حيث تحدث بصوت مرتفع وقال للحضور الذين هتفوا له "ستحبوننى أكثر من الآن"، مهاجما الديمقراطيين الذين يشككون فى فعالية اللقاحات، وألمح إلى فعاليته قائلا إنه لا يعرف إذا كان السبب فى تعافيه أم لا، مؤكدا أنه كان سعيدا بأنه حصل عليه.

 


ترامب

الانتخابات الامريكية

فلوريدا

بايدن

كورونا

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