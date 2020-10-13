تراجع مؤشرات بورصة الكويت.. والموافقة على إدراج شركة لاند المتحدة

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء رئيسي 50، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.36% خاسراً 20.220 نقطة ليصل إلى مستوى 5758.88 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.39% خاسراً 25.310 نقطة ليصل إلى مستوى 6413.73 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.21% خاسراً 9.210 نقطة ليصل إلى مستوى 4454.93 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.03% رابحاً 1.310 نقطة ليصل إلى مستوى 4529.01 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 264.5 مليون سهم بقيمة 51 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.8 ألف صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.08%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.97%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.88%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.88%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.59%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والبنوك بنسبة 0.36%، 0.31%، على التوالي، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.35%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.33%.

وجاء سهم الشركة الكويتية السورية القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.56%، يليه سهم مجموعة الامتياز الاستثمارية بنسبة 6.93%، ثم سهم الشركة الكويتية للاستثمار بنسبة 4.93%، فيما تصدر سهم شركة بيان للاستثمار القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 5.61% يليه سهم شركة الفنادق الكويتية بنسبة 5%، ثم سهم شركة آسيا كابيتال الاستثمارية بنسبة 4.97%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة إيفا للفنادق والمنتجعات، بأنه لا توجد أي تطورات حدثت مؤخراً من شأنها التأثير على سعر سهم الشركة أو حجم التداول بالشكل الذي ترتب عليه هذا النشاط غير الاعتيادي في التداول.

وفي سياق آخر أعلنت الشركة الأولى للتأمين التكافلي، عن قيام الشركة بالاستثمار ببعض العقارات المدرة للدخل بقيمة 4.015 مليون دينار كويتي عن طريق طرف ذات صلة خلال الربع الثالث للسنة المالية 2020.

وفي سياق منفصل أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية، عن الموافقة على طلب إدراج أسهم شركة لاند المتحد العقارية في بورصة الكويت للأوراق المالية (السوق الرئيسي)، على أن تكون الموافقة على الإدراج مشروط بالالتزام بالأحكام والإجراءات كما وردت في المادتين 25-5 و38-5 من الكتاب الحادي عشر.