اليوم السابع
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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 02:41 م
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه، ليغلق عند 627.914 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 11291 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2123 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 13193 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 4312 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 1972 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 2899 نقطة.
 
 

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