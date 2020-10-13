تراجع جماعى لمؤشرات البورصة.. و"الحديد والصلب" تقر التقسيم

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 11368 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 2148 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 13293 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 4344 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 1988 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 2924 نقطة.

وفي سياق متصل أعلن البنك التجاري الدولي، عن اعتماد تعيين جاي مايكل باسلو للانضمام إلى مجلس الإدارة كعضو غير تنفيذي، فيما أعلنت عن استقالة بيجان خوسر وشاهي من منصبه كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي بعد إتمام 6 سنوات، واختيار باريش داتاترايا سوكتانكار عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من قبل شركة فيرفاكس القابضة للخدمات المالية لتمثيل استثماراتها في البنك من خلال الشركات التابعة المملوكة لها بالكامل، والتي تبلغ إجمالي نسبة مساهمتها 6.55% في البنك.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، عن موافقة بنسبة 82.5% من أسهم رأسمال الشركة على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر-عن باقي أنشطة الشركة، وتأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة لذات المساهمين الحاليين للشركة، مع قيام شركة الحديد والصلب بتشكيل لجنة لإعداد التقييم بالقيمة الدفترية بمناسبة الانقسام إلى شركتين، وما يخص كل منهما من أصول والتزامات مع القيام بإعداد القوائم مالية للشركتين، وكذلك القوائم المالية الافتراضية عن عامين سابقين، وعرضها على الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على لجنة التحقق المشكلة وفقاً للمادة 19 من القانون 203 لسنة 1991، تمهيداً للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على التقسيم واعتماد كافة الإجراءات وفقاً للقواعد القانونية الواجبة.

فيما أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، أنها بدأت السير فى اجراءات التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بشأن الخلاف بينها وبين مجموعة شيبيتا فيما يخص إنهاء عقد التصنيع والخدمات الفنية المبرم بينهما.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 1.7 مليون سهم، كما باع مجلس إدارة شركات مصر لصناعة الكيماويات، العربية للصناعات الهندسية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، 120 ألف سهم، 4.6 مليون سهم، 1.3 مليون سهم، 30 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباع أيضاً مساهم رئيسي بشركة اودن للاستثمارات المالية 22.1 مليون سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات العامة للصوامع والتخزين، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، 600 سهم، 400 ألف سهم، 4964 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 353 ألف سهم، 15 ألف سهم، على التوالي.

وفي سياق منفصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم المنصورة للدواجن، العالمية للاستثمار والتنمية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، العربية للصناعات الهندسية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو).