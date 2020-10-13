تراجع بورصة قطر بالمستهل بضغوط هبوط قطاعات الصناعة والبنوك والبضائع

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.10% خاسراً 9.74 نقطة ليصل إلى مستوى 10047.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 124.6 مليون سهم بقيمة 221.2 مليون ريال عبر تنفيذ 4144 صفقة، وتراجع 22 سهماً، وارتفع 20 سهماً، واستقرت 4 أسهم، وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.62%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.38%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.92%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.67%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%.

وفي سياق متصل أعلن بنك قطر الوطني عن عقد اتفاقية مع QNB للخدمات المالية (QNBFS) وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل بنك قطر الوطني لتلقي خدمات تزويد السيولة، وذلك بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية ووفقاً لخطة تزويد السيولة المعتمدة من قبلها، وستقوم QNB للخدمات المالية (QNBFS) بتوفير خدمات تزويد السيولة الى بنك قطر الوطني (QNBK) ابتداءً من الخميس 15 أكتوبر.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.