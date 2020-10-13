اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 03:54 م
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تحرير 55 مخالفة خلال حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالمنيا

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 03:50 م
تحرير 55 مخالفة خلال حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالمنيا مخبز - أرشيفية
المنيا – حسن عبد الغفار

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واصلت مديرية التموين بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروضات من المنتجات على المواطنين.

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بالأسواق، والعمل على تحقيق كافة سبل الإرضاء للمواطنين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 55 مخالفة تموينية، منها 51 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (نقص وزن - مواصفات – توقف عن العمل – عدم وجود ميزان - أخري)، بالإضافة لتحرير 4 مخالفات فى مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (شهادات صحية- اخرى أسواق).

 


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