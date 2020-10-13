تحرير 1161 مخالفة متنوعة وضبط سمسارين بمرور الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد عماد سرحان مدير إدارة المروروالعقيد محمد سليمان رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1161 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 291مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و57 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات وفاميه و50مخالفة انتظار خاطئ وحجز13 سيارة بدون ترخيص وبدون لوحات و201 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو32 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير45 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 52 مخالفة بيئة وتحرير31 مخالفة خط السير و23 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و53 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و الفرامل والأنوار وسحب 56 رخصة للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 11 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و56 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و47 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و48 مخالفة مواقف عشوائية و28 مخالفة طمس لوحات معدنية و26 مخالفة تحميل ركاب بالاجر و41 مخالفة عدم ارتداء الكمامة.

وتمكن العقيد محمد سليمان رئيس مباحث مرور الاسماعيلية من القبض على كلا من "محمود.م.م"33 عام امين مخزن بنادى التجديف مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بتهمة تسهيل الاجراءات الحكومية داخل ادارة المرور لدى الغير نظير مبلغ مالى لسيارة ملاكى القاهرة و"مصطفى.ج.م"34 عام لايعمل مقيم دائرة مركز القصاصين بتهمة تسهيل الاجراءات الحكومية داخل ادارة المرور لدى الغير نظير مبلغ مالى للسيارة ملاكى الاسماعيلية تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.