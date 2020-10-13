تحرير محضر لكهرباء شبرا الخيمة لمنعها مسؤولى البيئة من سحب عينة الصرف

القليوبية إبراهيم سالم

رفض مسؤلو شركة الكهرباء فى شبرا الخيمة، السماح لمسؤل البيئة والصحة سحب عينة من الصرف الخاص بالشركة والذى سيتم صرفه على نهر النيل، وعلى الفور قامت إدارة شرطة المسطحات بعمل حملة مكبرة، وتم تحرير محضر للشركة حمل رقم 7 أحوال، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اخطارا يفيد قيام إدارة شرطة المسطحات بتحرير محضر لشركة كهرباء شبرا الخيمة، حيث تبين أنه بالمرور على الشركة لسحب العينة الدورية من السيب النهائى بالشركة، والتى تقوم بإلقاء صرفها الصناعى على النيل، قام المسؤلين بالشركة بمنع مسؤلى الصحة البيئية ومراقب صحة البيئة بالوحدة الصحية من سحب العينة، فتم تحرير محضر بالواقعة.

كما تمكنت شرطة المسطحات من ضبط 29 سيارة غير مطابقة بيئيا خلال حملة لفحص عوادم السيارات.