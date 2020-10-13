اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 07:05 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحديد هوية جثة عثر عليها بمياه ترعة بالشرقية والنيابة تصرح بالدفن

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 06:13 م
تحديد هوية جثة عثر عليها بمياه ترعة بالشرقية والنيابة تصرح بالدفن جثة - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرحت نيابة مركز بلبيس العامة، برئاسة كريم عبد الكريم، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بدفن جثة عامل بعد العثور عليه جثة بمياه ترعة الاسماعيلية، وتبين عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة.
 تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من الأهالى بوجود جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية ناحية قرية جفينا، دائرة مركز شرطة بلبيس.
وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس إلى موقع البلاغ، برئاسة العقيد حسام القصبى، مأمور المركز، وبإشراف اللواء أيمن مطر، نائب مدير أمن الشرقية، لفرقة الجنوب والعاشر، وتم استدعاء الإنقاذ النهرى، وتم استخراج الجثة وتبين أنها ل" عبد الله ال م" 18 سنة من محافظة سوهاج، يعمل بإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان، وغرق بمياه الترعة أثناء الاستحمام لعدم إجادته السباحة، ولا يوجد بها إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة، واستدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليها، وتبين أن سبب الوفاة اسفكيا الغرق.
 
 

مصر

اخبار مصرية

الشرقية

ترعة الاسماعيلية

قرية جلفينا

جثة

مستشفى بلبيس المركزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة