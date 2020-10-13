تحدى إنجازات الرئيس فى 3 دقايق.. إنشاء مدن بشاير الخير 1و2و3 لتوفير 15 ألف وحدة سكنية جديدة بالإسكندرية.. تنفيذ مشروع محور المحمودية بـ5.5 مليار جنيه.. تطهير وتعميق المجرى المائى لبحيرة مريوط لأول مرة.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

إنجازات عديدة شهدتها محافظة الإسكندرية، خلال الـ6 سنوات الماضية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث كان حجم الإنجازات والمشروعات التنموية أكبر مما شهدته المحافظة منذ عدة سنوات ماضية، حيث شهدت الإسكندرية تنفيذ مشروع تطوير العشوائيات "مدن بشاير الخير" ، مشروع محور المحمودية ، مشروع تطوير بحيرة مريوط، والقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع .

إنشاء محور المحمودية لحل الأزمة المرورية بتكلفة 5.5 مليار جنيه



ويعد مشروع محور المحمودية من أهم المشروعات القومية التنموية والخدمية التى شهدتها الإسكندرية مؤخرا، والذى قامت بتنفيذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من المحور الجديد الذى سيعمل على حل الأزمة المرورية بالإسكندرية.

التخطيط العمرانى لبشاير الخير بعد أن كانت منطقة عشوائية

واستطاع مشروع محور المحمودية، تحويل ترعة المحمودية من مستنقع للمخلفات والأوبئة إلى شريان مرورى ومحور تنموى متكامل بطول 21 كيلو متراً، بدءاً من تقاطع الكوبرى الدولى الساحلى بالكيلو 55 ترعة المحمودية شرقاً حتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77 ترعة المحمودية غرباً، وتغلب المشروع القومى على العديد من التحديات منها نقل المرافق العامة من شبكات مياه وصرف صحى وكهرباء وغاز طبيعى وإنشاء 14 منطقة تنموية بطول المحور.



اول نموذج تنموى بشاير الخير 1

ويشمل المشروع المنطقة الاستثمارية التى تقع بمنطقة سموحة، وهى تتضمن إنشاء بحيرة 1 على مساحة 14 ألف متر مسطح وهى بحيرة مخصصة للمواطنين بالمجان، حيث سيتم وضع مقاعد للتنزة على جانبى البحيرة، مع الحرص على مشهد جمالى للبحيرة، حيث سيتم وضع ذريعة أسماك داخل البحيرة الصناعية، وتزويدها بالاضاءة الجمالية و"لاند سكيب".



بحيرة مجانية للمواطنين

أما بحيرة 2 فهى بحيرة داخل المنطقة الاستثمارية، وتتضمن 62 وحدة تجارية بمختلف المساحات، مزودة بأنظمة كهرباء وإطفاء حديثة لأول مرة بالإسكندرية، وبحيرة 3 فهى الأكبر حيث تتضمن نحو 66 وحدة تجارية بمختلف المساحات، والبحيرات بها عمق مياه 2.40 سم، وصممت لتستوعب منسوب مياه أعلى فى فصل الشتاء بمنسوب زيادة 75 سم فى البحيرات الثلاثة، مما يسمح بمنظومة مياه متكاملة للشرب والزراعة.



بشاير الخير

وتم الانتهاء من كبارى المشاة وعددها 14 كوبرى، تنتشر بطول محور المحمودية، وأصبحت تحفة معمارية جمالية تتميز بشكل جمالى يزين المحور، حيث تم اطلاق أسماء الشهداء على كل كوبرى للمشاة بطول المحور، كما تم اطلاق أسماء الشهداء على كبارى السيارات أيضا، حيث يتضمن المشروع إنشاء 5 كبارى جديدة بالقطاع المغطى أحدهم بمنطقة أبو سليمان وآخرين بمنطقتى أنطونيادس والمطار لربط المحور على طريق القبارى السريع وكذلك كوبرى بشاير الخير (أ) وبشاير الخير (ب) لربط محور المحمودية على محور الدائرى الساحلى، أما عن القطاع المكشوف فيتضمن 6 كبارى سيارات للدوران للاتجاه الآخر لربط جانبى الترعة، فيما يتضمن المشروع نحو 14 كوبرى مشاة للربط بين جانبى المحور.



بشاير الخير

أما عن المحاور العرضية فالمحور يتخلله 25 محورا عرضيا لربط "الشريان" بالأحياء الداخلية، ليعطى قبلة الحياة للمدينة للخروج من أزمتها المرورية.

لإنشاء مجن بشاير الخير 1و2و3 على مساحة نحو 136.5 فدان ، ووفرت نحو 15 ألف وحدة سكنية جديدة

ولقد شهدت محافظة الإسكندرية،تنفيذ المشروع القومى لتطوير العشوائيات بشاير الخير بمراحله الثلاثة فى 2015 ،حيث تم إنشاء المدن الثلاث على مساحة إجمالية نحو 136.5 فدان ، ووفرت نحو 15 ألف وحدة سكنية جديدة تسع لآكثر من 22 ألف و290 نسمه ، شملت مرافق خدمية و تجارية و إستثمارية ومدارس ودور عبادة

بشاير الخير

ووفق الخطة التى وضعتها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لتطوير المناطق العشوائية ،هناك مخطط ل 8 مشروعات لـ"بشاير الخير" بدأت ببشاير الخير 1 والذى بدأ فى مارس 2015 وانتهى 26 سبتمبر 2016 ومدة التنفيذ 18 شهرا على مساحة 13.5 فدان، بإجمالى 34 عمارة، بإجمالى وحدات سكنية 1632، ويصل عدد سكانها بمتوسط 5 أفراد لكل أسرة إلى 8160 فردا،و عدد محلات تلك المرحلة بلغ 156 محلا تجاريا، بإجمالى مسطح تجارى 5 آلاف متر مربع، بينما المسطحات الخضراء بلغت 20 ألف متر مربع.



بشاير الخير 3



بشاير الخير 2



بينما بشاير الخير 2 فقد بدأ فى يناير 2017 وانتهى 26 ديسمير 2018 ومدة التنفيذ 18 شهرا على مساحة 12 فدانا بإجمالى 37 عمارة سكنية ووحدات سكنية 1869، ويصل عدد سكانها بمتوسط 5 أفراد لكل أسرة إلى 9120 فردا، و عدد محلات تلك المرحلة بلغ 338 محلا تجاريا بالدور الأرضى بمساحة 32 مترا مربعا للمحل الواحد، بينما عدد المولات التجارية بالدور الأول 13 مولا بمساحة 915 مترا مربعا للمول الواحد بإجمالى مسطح تجارى 22 ألفا و685 مترا، بينما المسطحات الخضراء بلغت 15 ألف متر مربع.

وبدأت بشاير الخير 2 المرحلة الثانية فى ديسمبر 2018 ومدة التنفيذ 12 شهرا على مساحة 6 أفدنة بإجمالى 20 عمارة سكنية ووحدات سكنية 992 ويصل عدد سكانها بمتوسط 5 أفراد لكل أسرة إلى 4960 فردا، و عدد محلات تلك المرحلة بلغ 216 محلا تجاريًا بإجمالى مسطح تجارى 14 ألفا و400 متر، بينما المسطحات الخضراء بلغت 7200 متر.

وجاء مشروع بشاير الخير 3 يأتى استكمالا لمشروع بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2؛ حيث يعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطنى منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية، خاصة أن بشاير الخير 3 تضم قسمين الأول منطقة الأهالى وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف و624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من ذلك المشروع، حيث تم إنجاز المشروع فى عامين ونصف العام؛ وشارك فيه أكثر من 75 شركة مصرية.

تطهير بحيرة مريوط لأول مرة فى تاريخها وتعميق المجرى المائى



ومشروع تطوير بحيرة مريوط غرب الإسكندرية ،أحد المشروعات التنموية المتكاملة التى شتهدتها محافظة الإسكندرية مؤخرا ،فالمشروع لم يستهدف تطهير المجرى المائي للبحيرة وزيادة حجم الثروة السمكية بها فحسب، بل إستهدف أيضا تنمية منطقة غرب الإسكندرية ككل ..



تطهير البحيرة

و لأول مرة تصل الكراكات الى البحيرة للعمل تعميق و رفع المنسوب الى 3 أمتار ، خاصة بعد أن شهدت فيها البحيرة إهمال شديد و أدت الاجراءات الاحترازية من الري لمنع تكرار حادثة الغرق الى خفض منسوب المياه و جفاف الاطراف ، بما أصبح يهدد الثروة السمكية بها.



تعميق حوض مصرف العموم

ويتضمن مشروع تنمية و تطوير البحيرة، عدة محاور، فى مقدمتها تعميق البحيرة باستخدام معدات كراكات و حفارات حديثة لأول مرة، مما أدى الى تعميق البحيرة و رفع منسوب المياه بها من 30 سينمتر الى نحو3 أمتار، و بالتالي الحفاظ على رفع منسوب المياه طوال أيام السنة و الحفاظ على المياه القادمة من مصرف القلعة داخل البجيرة، بالإضافة الى أعمال ازالة الرواسب القاعية و التطهير.



حوض ال3000 بعد التطهير

كما أدت أعمال التنمية وتعميق البحيرة أيضا الى اختفاء ظاهرة جفاف الاطراف التي ظهرت منذ عام 2015 بسبب تجنب حادثة الغرق بمياه الأمطار، و كذلك حماية البحيرة من التعدي على تلك الاطراف الجافة و الاستيلاء عليها، حيث أدى رفع منسوب المياه الى عودة تلك الاطراف الجافة الى عمق البحيرة، فيما تم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لإزالة كافة التعديات على أطراف البحيرة.



حوض مصرف العموم

كما أن أعمال التطهير شملت خفض نسب إنتشار البوص والهيش لتصل الى المواصفات العالمية، حيث تم إزالة معظمها، لتعود بحيرة مريوط كسابق عهدها متميزة خالية من التلوث، كما أنها تؤدى الى رفع انتاج الثروة السمكية بما يساهم فى الاقتصاد القومي، لتصبح البحيرة مصدر رئيسى للثروة السمكية لمحافظة الاسكندرية و المحافظات المجاورة ،بالاضافة الى تحويل البحيرة لمنطقة جذب سياحي ،بعد تطوير منطقة بشاير الخير 3 فى الجهه المقابلة للبحير



رفع الرواسب الطينية

إختفاء ظاهرة أطفال الشوارع بإنشاء مجمع الدفاع الإجتماعى

منذ عدة سنوات بدأت شوارع الإسكندرية تخلو من تلك الظاهرة ولم يعد الآهالى يشاهدون الاطفال الملقين على الآرض ليلا و يستولون فى الشوارع نهارا ، وذلك بعد إنشاء مجمع الدفاع الإجتماعى بالإسكندرية الذى أنشأ فى عام 2017 ليقضى على تلك الظاهرة و يحول الآطفال المشردين الى قوة منتجة ويقدم لهم كافة سبل الرعاية التى تمنحهم مستقبل مشرق.



مجمع الدفاع الاجتماعى

إن مجمع الدفاع الاجتماعى بالاسكندرية ، يعد نقلة نوعية فى مجال الاهتمام بأطفال الشوارع و حمايتهم من المصير المجهول ، حيث تحول سبل معالجة و تناول مشكلة أطفال الشوارع من التنظير و التفحيص فى أسباب ترك هؤلاء الاطفال لمنازلهم و بيئتهم الطبيعة ، الى وضع ألية علمية و عملية لاعادة دمجهم داخل المجتمع و تحويلهم الى قوة منتجة



مجمع الدفاع الاجتماعى

وقد قامت وزارة التضامن الاجتماعى مؤخرا بتطوير و إفتتاح مؤسسة الدفاع الاجتماعى بالإسكندرية ، لتكون بذلك هى ثانى مؤسسة تقوم وزارة التضامن بتطويرها بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، حيث يستهدف البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى تطوير 6 مؤسسات للرعاية الاجتماعية بمحافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – الشرقية – المنيا)، من حيث البنية التحتية والتجهيزات بتكلفة 85 مليون جنيه من إجمالي استثمارات 164 مليون جنيه



مجمع الدفاع الاجتماعى

ويضم مجمع الدفاع الاجتماعى بالاسكندرية 5 مبانٍ تحتوى على مكتبة، ومسرح، ومدرسة، وورش للكهرباء لتدريب الأبناء، والقسم الاجتماعي والنفسي، وغرف الزيارات والرسم، والموسيقى، وصالة ألعاب، وغرفة ذوي الاحتياجات الخاصة، وغرفة عزل طبي، ومطعم ومطبخ ومغسلة وورشة نجارة، وورشة طباعة، وعيادة، مكتب مراقبة، وملعب كرة قدم، وحديقة ألعاب، وملعب كرة طائرة، ومسجد



طريق محور المحمودية (1)



طريق محور المحمودية (5)



كبارى المشاه تلآلآ ليلا (4)



كبارى المشاه تلآلآ ليلا (6)



كبارى محور المحمودية (1)



كبارى محور المحمودية (3)



كبارى محور المحمودية (8)



كبارى محور المحمودية (21)



مجمع الدفاع الاجتماعى (10)



مجمع الدفاع الاجتماعى (20)



مجمع الدفاع الاجتماعى (23)



منطقة البحيرات الصناعية (1)



منطقة البحيرات الصناعية (2)