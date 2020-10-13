تجديد حبس عاطلين سرقا مواطنا أثناء خروجه من بنك بالنزهة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، سرقا 20 ألف من مواطن، حيث نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من القبض على عاطلين سرقا 20 ألف جنيه من مواطن بالنزهة قبل بلاغه عن الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية اشتبهت فى سيارة يستقلها شخصان، بالفحص تبين أنهما (عاطلان - "لهما معلومات جنائية")، وبحوزتهما مبلغ مالى (20 ألف جنيه "مجهول المصدر").

بمناقشتهما اعترفا بسرقة المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من أحد الأشخاص حال توقفه أمام فرع أحد البنوك كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة"، وأمكن التوصل إلى المجنى عليه، وباستدعائه تعرف على المتهمين واتهمهما بالسرقة وقرر بأنه لم يكن قد أبلغ عن الواقعة، وأنه كان فى سبيله للإبلاغ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.