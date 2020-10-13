تجديد حبس المتهمين بقتل شاب بسبب خصومة ثأرية مع عائلته بالشرقية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة العاشر من رمضان، تجديد حبس سيدة و5 رجال لقتلهم شاب بسبب خصومة ثأرية مع أسرته 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

بداية الواقعة يوم 1 أكتوبر، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، من اللواء أيمن مطر، نائب مدير أمن الشرقية لقطاع الجنوب العاشر من رمضان، بالعثور على جثة لشاب به كدمات وسحجات بالمجاورة 77 بالحى الحادى عشر دائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، وتم إخطار نيابة العاشر، التى قررت بنقل الجثة لمشرحة المستشفى، وانتداب الطب الشرعى لتشريحها لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

بداية الواقعة يوم 1 أكتوبر، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، من اللواء أيمن مطر، نائب مدير أمن الشرقية لقطاع الجنوب العاشر من رمضان، بالعثور على جثة لشاب به كدمات وسحجات بالمجاورة 77 بالحى الحادى عشر دائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، وتم إخطار نيابة العاشر، التى قررت بنقل الجثة لمشرحة المستشفى، وانتداب الطب الشرعى لتشريحها لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

بداية الواقعة يوم 1 أكتوبر، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، من اللواء أيمن مطر، نائب مدير أمن الشرقية لقطاع الجنوب العاشر من رمضان، بالعثور على جثة لشاب به كدمات وسحجات بالمجاورة 77 بالحى الحادى عشر دائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، وتم إخطار نيابة العاشر، التى قررت بنقل الجثة لمشرحة المستشفى، وانتداب الطب الشرعى لتشريحها لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، وضم الرائد محمد عبد الغفار، رئيس مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان، ومعاونيه، برئاسة العميد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع العاشر، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، وتوصلت تحريات فريق البحث إلى تحديد هوية المجنى عليه، وتبين أنه يدعى" محمود م" 24 سنة كهربائي من حلوان ومقيم المرج، وتم تتبع خط سير المجنى عليه قبل وفاته، وفحص علاقته ودائرة أقاربه، وفحص خصومات المجنى عليه.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، وضم الرائد محمد عبد الغفار، رئيس مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان، ومعاونيه، برئاسة العميد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع العاشر، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، وتوصلت تحريات فريق البحث إلى تحديد هوية المجنى عليه، وتبين أنه يدعى" محمود م" 24 سنة كهربائي من حلوان ومقيم المرج، وتم تتبع خط سير المجنى عليه قبل وفاته، وفحص علاقته ودائرة أقاربه، وفحص خصومات المجنى عليه.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، وضم الرائد محمد عبد الغفار، رئيس مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان، ومعاونيه، برئاسة العميد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع العاشر، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، وتوصلت تحريات فريق البحث إلى تحديد هوية المجنى عليه، وتبين أنه يدعى" محمود م" 24 سنة كهربائي من حلوان ومقيم المرج، وتم تتبع خط سير المجنى عليه قبل وفاته، وفحص علاقته ودائرة أقاربه، وفحص خصومات المجنى عليه.

وكشفت تحقيقات نيابة العاشر من رمضان، برئاسة محمد عبد الودود، مدير النيابة، أن المجنى عليه ترتبط عائلته خصومة ثأرية مع أفراد إحدى العائلات بدائرة قسم شرطة حلوان، على أثر ذلك قام أحد أفراد العائلة الثانية، بالاتفاق مع (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) على استدراج المجنى عليه والتعدى عليه بالضرب وإحداث عاهة به نظير حصوله على مبلغ (40 ألف جنيه) ، وفى سبيل ذلك استعان الأخير بـ 5 أشخاص (نجله وزوجة نجله وعاطلان- مقيمين بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية ، عاطل مقيم بالجيزة)، وتبين أن السيدة كان دورها قاصر على استدراج الشاب دون علمه بأنها من العائلة، وتم اصطحابه خارج دائرة المرج، وفى الطريق كان فى انتظارها 5 رجال من أفراد عائلتها، وقاموا بالتعدى عليه بالضرب المبرح بالشوم والعصى، حتى فارق الحياة.

وكشفت تحقيقات نيابة العاشر من رمضان، برئاسة محمد عبد الودود، مدير النيابة، أن المجنى عليه ترتبط عائلته خصومة ثأرية مع أفراد إحدى العائلات بدائرة قسم شرطة حلوان، على أثر ذلك قام أحد أفراد العائلة الثانية، بالاتفاق مع (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) على استدراج المجنى عليه والتعدى عليه بالضرب وإحداث عاهة به نظير حصوله على مبلغ (40 ألف جنيه) ، وفى سبيل ذلك استعان الأخير بـ 5 أشخاص (نجله وزوجة نجله وعاطلان- مقيمين بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية ، عاطل مقيم بالجيزة)، وتبين أن السيدة كان دورها قاصر على استدراج الشاب دون علمه بأنها من العائلة، وتم اصطحابه خارج دائرة المرج، وفى الطريق كان فى انتظارها 5 رجال من أفراد عائلتها، وقاموا بالتعدى عليه بالضرب المبرح بالشوم والعصى، حتى فارق الحياة.

وكشفت تحقيقات نيابة العاشر من رمضان، برئاسة محمد عبد الودود، مدير النيابة، أن المجنى عليه ترتبط عائلته خصومة ثأرية مع أفراد إحدى العائلات بدائرة قسم شرطة حلوان، على أثر ذلك قام أحد أفراد العائلة الثانية، بالاتفاق مع (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) على استدراج المجنى عليه والتعدى عليه بالضرب وإحداث عاهة به نظير حصوله على مبلغ (40 ألف جنيه) ، وفى سبيل ذلك استعان الأخير بـ 5 أشخاص (نجله وزوجة نجله وعاطلان- مقيمين بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية ، عاطل مقيم بالجيزة)، وتبين أن السيدة كان دورها قاصر على استدراج الشاب دون علمه بأنها من العائلة، وتم اصطحابه خارج دائرة المرج، وفى الطريق كان فى انتظارها 5 رجال من أفراد عائلتها، وقاموا بالتعدى عليه بالضرب المبرح بالشوم والعصى، حتى فارق الحياة.

وتابعت التحقيقات، أن الجناة تخلصوا من الجثة بمدينة العاشر من رمضان، لإخفاء التهمة عنهم، وعادوا بعد جريمتهم إلى محل إقامتهم، وتوصلت تحريات فريق البحث من خلال معلوماتهم السرية إلى قيامهم بارتكاب الواقعة.

تم استصدار قرار من نيابة العاشر من رمضان بضبطهم، وتوجهت مأمورية مكبرة من مديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، وتم استهدافهم وضبط أربعة منهم بحوزة اثنين منهم (هاتفى محمول أحدهم يحوى مقطع فيديو يتضمن مشاهد للواقعة).