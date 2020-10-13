تباين مؤشرات بورصة الكويت بالختام وسط هبوط 7 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.29% خاسراً 16.78 نقطة ليغلق عند مستوى 5762.04 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4% خاسراً 25.56 نقطة ليغلق عند مستوى 6413.48 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% رابحاً 1.39 نقطة ليغلق عند مستوى 4465.53 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.37% رابحاً 16.78 نقطة ليغلق عند مستوى 4544.48 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 387.3 مليون سهم بقيمة 69.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 15.6 ألف صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.88%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.70%، ثم قطاعي المنافع والعقار بنسبة 0.61%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.55%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.30%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.12%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.98%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.88%.

وجاء سهم الشركة الكويتية السورية القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.73%، يليه سهم مجموعة الامتياز الاستثمارية بنسبة 8.91%، ثم سهم شركة المزايا القابضة بنسبة 6.35%، فيما تصدر سهم شركة دار الثريا العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.64% يليه سهم شركة ريم العقارية بنسبة 5.88%، ثم سهم شركة الفنادق الكويتية بنسبة 5%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة إيفا للفنادق والمنتجعات، بأنه لا توجد أي تطورات حدثت مؤخراً من شأنها التأثير على سعر سهم الشركة أو حجم التداول بالشكل الذي ترتب عليه هذا النشاط غير الاعتيادي في التداول.

وفي سياق آخر أعلنت الشركة الأولى للتأمين التكافلي، عن قيام الشركة بالاستثمار ببعض العقارات المدرة للدخل بقيمة 4.015 مليون دينار كويتي عن طريق طرف ذات صلة خلال الربع الثالث للسنة المالية 2020.

وفي سياق منفصل أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية، عن الموافقة على طلب إدراج أسهم شركة لاند المتحد العقارية في بورصة الكويت للأوراق المالية (السوق الرئيسي)، على أن تكون الموافقة على الإدراج مشروط بالالتزام بالأحكام والإجراءات كما وردت في المادتين 25-5 و38-5 من الكتاب الحادي عشر.