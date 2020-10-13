بيانات حكومية تكشف: التشييد والبناء أعلى القطاعات دخلا بمصر بـ5010 جنيهات

كتب: مدحت عادل

شهدت قائمة القطاعات الاقتصادية الأعلى حصولا على الأجور اليومية تغيرات نسبية، حيث استطاعت قطاعات أن تفرض نفسها فى صدارة القائمة على حساب قطاعات أخرى ظللت محافظة على موقعها لفترة طويلة.

وأظهرت بيانات حكومية، متوسط الأجور اليومية وفقا للأنشطة الاقتصادية فى الربع الثانى من عام 2020 "إبريل-يونيه"، حيث أصبح قطاع التشييد والبناء فى صدارة قائمة القطاعات الاقتصادية لأعلى القطاعات الاقتصادية المصنفة من حيث متوسط الدخل اليومى، وسجل متوسط الدخل للعاملين فى قطاع التشييد والبناء نحو 5010 جنيه، أى 167.3 جنيه يوميا، يليه العاملين فى المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والسفارات والقنصليات الأجنبية وبلغ متوسط أجره اليومى 137.8 جنيه يوميا.

وتضم القائمة القطاعات الأعلى دخلا وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كلا من العاملين فى قطاع المعلومات والاتصالات، بمتوسط دخل يومى بلغ 113.3 جنيه، بالإضافة إلى قطاع النقل والتخزين بمتوسط دخل يومى بلغ 112.5 جنيه، ثم العاملين فى امدادات الكهرباء بمتوسط بلغ 109.3 جنيه، إلى جانب العاملين فى قطاع الوساطة المالية والتأمين بمتوسط دخل يومى بلغ 107.4 جنيه، ثم العاملين فى قطاع التعدين واستغلال المحاجر بواقع 97.6 جنيه يوميا.

وفى المقابل تراجع متوسط الدخل اليومى لمجموعة من القطاعات، أبرزها خدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة بالأسر وبلغ نحو 60.7 جنيه يوميا، ثم العاملين فى أنشطة الفنون والإبداع والتسلية بمتوسط يومى بلغ 63.2 جنيه، والعاملين فى التعليم بنحو 79.4 جنيه يوميا.