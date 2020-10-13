اليوم السابع
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بومبيو يرى انتخاب الصين وروسيا وكوبا بمجلس حقوق الانسان دليل على صحة قرار واشنطن

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 11:16 م
بومبيو يرى انتخاب الصين وروسيا وكوبا بمجلس حقوق الانسان دليل على صحة قرار واشنطن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
وكالات

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اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن انتخاب الصين وروسيا وكوبا لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يؤكد صواب قرار الولايات المتحدة الانسحاب من المجلس عام 2018.

وكتب بومبيو، على حسابه بموقع تويتر، "ذهبنا الى أماكن أخرى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان... في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام فعلنا ذلك بالضبط".

وأضاف أن "التزام الولايات المتحدة بحقوق الإنسان هو أكثر بكثير من مجرد كلمات... لقد حددنا وعاقبنا منتهكي حقوق الإنسان في شينجيانغ وميانمار وإيران وأماكن أخرى".

ودعا "جميع الدول إلى استغلال هذه اللحظة لإعادة الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

 
 
 

مايك بومبيو

امريكا

الصين

روسيا

كوبا

مجلس جقوق الإنسان

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