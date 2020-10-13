بورصة دبى ترتفع بجلسة الثلاثاء.. والاتحاد العقارية تتصدر التداولات بعد تحقيق أرباح

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% رابحاً 2.53 نقطة ليغلق عند مستوى 2237.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 413.9 مليون سهم محققة ما قيمته 280.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 4383 صفقة لعدد 32 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.44%، أعقبه قطاع الاستثمار نسبة 0.42%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.24%، ثم قطاعي الاتصالات والبنوك بنسبة 0.18%، 0.10%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.33%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.78%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 10.63%، فيما تراجع 19 سهما على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.78%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 207.2 مليون ورقة بقيمة 63.2 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أمانات القابضة، عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، حيث وافق على إحدى الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم، وتفويض الإدارة التنفيذية بالتفاوض على مستندات وعقود الصفقة، وتخويل الرئيس التنفيذي بتوقيع المستندات والعقود النهائية بالنيابة عن الشركة أو أي من شركاتها التابعة وفقاً للهيكل التنظيمي المفترح، على أن تقوم الشركة بالإفصاح الفوري عن كافة معلومات الصفقة فور الانتهاء من جميع إجراءات الاستحواذ.

وفي سياق آخر أفصحت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وحققت أرباحاً صافية بلغت 199 مليون درهم إماراتي، وبلغت قيمة الإيرادات 78 مليون درهم في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بـ260 مليون درهم لنفس الفترة في 2019، وبلغ إجمالي الربح 7 ملايين درهم مقارنة بإجمالي خسائر بـ118 مليون درهم خلال فترة المقارنة، وبلغت أرباح من استبعاد شركة تابعة 354 مليون درهم.

وأضافت الشركة، في بيان لبورصة دبي، اليوم الثلاثاء، أن قيمة الخسائر المتراكمة انخفضت من 5005 مليون درهم كما في 31 ديسمبر إلى 4806 مليون درهم في 30 يونيو لعام 2020، وانخفضت قيمة العجز في حقوق الملكية من 3987 مليون درهم كما في 31 ديسمبر لعام 2019 إلى 3784 مليون درهم في 30 يونيو لعام 2020.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة الاتحاد العقارية، عن نتائجها المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث بلغ إجمالي الربح المحقق 509.206 مليون درهم، وبلغ الربح الإجمالي المحقق للفترة المالية للتسعة أشهر من العام الحالي 348.779 مليون درهم، مقارنة بخسارة قدرها 146 مليون، مضيفة أنه بهذه الأرباح تكون الشركة نجحت في إطفاء جميع خسائرها عن عام 2019، وكذلك الربع الأول والثاني من العام الحالي، كما ارتفعت أصول الشركة إلى 6.162 مليار درهم تقريبا مقارنة ب5.863 مليار درهم، وارتفعت حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة إلى 3.041 مليار درهم.