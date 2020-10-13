بورصة البحرين خضراء بالمستهل.. و"الأهلي المتحد" ينفي تقديم قرض لأعيان العقارية

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.34% رابحاً 5.03 نقطة ليصل إلى مستوى 1483.55 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.4 مليون سهم بقيمة 386.9 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع التأمين بنسبة نمو 42.87% مدفوعاً بصعود سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 14.93%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 14.94% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.72%.

كما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.50%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.76% مدفوعاً بصعود سهمي زين البحرين، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.94%، 0.19%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلن البنك الأهلي المتحد، أنه لم يقدم أي قرض تمويلي لشركة أعيان العقارية.