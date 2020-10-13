بنك مصر يوقع اتفاقية تعاون مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني

كتب - أحمد يعقوب

قام بنك مصر مؤخراً بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني وتطويرها، وذلك لكافة الخدمات التي تقدمها الشركة في نطاق القاهرة الكبرى، وذلك من خلال قبول البطاقات البنكية من خلال آلات نقاط البيع P.O.S وأيضاً من خلال محفظة بنك مصر BM wallet والمحافظ الإلكترونية الأخرى عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code، ويأتي ذلك في إطار سعي بنك مصر للتوسع في المدفوعات الإلكترونية واتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسير على المستفيدين وتقديم خدمة مميزة لهم، وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية؛ وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.

ومن الجدير بالذكر أن هذا التعاون ينعكس على صالح المواطنين حيث يتيح لأكثر من 4.30 مليون مواطن من دفع قيمة الاشتراكات والخدمات التي تقدمها الشركة؛ ويقوم البنك في إطار هذا التعاون بتوفير آلاتP.O.S لدى مقرات الشركة مما يتيح للعميل الدفع من خلال البطاقات البنكية وأيضاً باستخدام المحافظ الإلكترونية عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code، ويعد هذا التعاون خطوة على طريق نجاحات بنك مصر في هذا المجال، حيث كان لبنك مصر السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code، من خلال شبكة ميزة الرقمية المحول القومي لمحافظ الهاتف المحمول، وكذلك أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به، وذلك لتمكين الأفراد من التحويل النقدي للأموال من خلال محافظهم الإلكترونية على الهاتف المحمول وسحبها بشكل لحظي من خلال الطرف المحول إليه، حيث كان بنك مصر قد أطلق لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر "BM Wallet".

هذا ويحرص بنك مصر دائماً على مواكبة التغيرات التي تطرأ على القطاع المصرفي للتوسع في تقديم خدمات ميكنة المعاملات المصرفية، لذا فقد قام بنك مصر بإبرام بروتوكول تعاون مع الصندوق العام والخاص والصندوق الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لميكنة مدفوعات الهيئة، للمستفيدين لكلاً من الصندوقين مثل "مكافأة نهاية الخدمة والتعويضات والمتجمدات المختلفة ...إلخ"، هذا بالإضافة الى قيام البنك بوضع منظومة متكاملة لميكنة كافة المدفوعات الحكومية سواء تلك التي تستهدف العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمتمثلة في ميكنة مرتباتهم، أو تلك المتعلقة بمتحصلات الجهات الحكومية المستحقة لها (الضرائب – الجمارك) من خلال ميكنة تلك المدفوعات ووضع آليات وتقنيات حديثة قام البنك بنشرها من خلال شبكة فروعه التي تصل إلى أكثر من 700 فرعاً منتشرة على مستوى الجمهورية، كما قام بنك مصر بالدخول في العديد من الشراكات بهدف اتاحة وسائل الدفع الالكترونية لأفراد المجتمع منها الشراكة مع فيزا واكسون موبيل وفوري وكذا البريد المصري وغيرها.

هذا ويسعى بنك مصر دائماً لدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، ويعمل بنك مصر لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.