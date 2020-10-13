بكين تطالب بمشاركة أعضاء "آسيان" فى منع الاضطرابات الخارجية ببحر الصين

قال وانج يي عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على بكين وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) العمل معا على إزالة "الاضطرابات الخارجية" في بحر الصين الجنوبي.

ولم يدل وانج، الذي يزور ماليزيا في إطار جولة قصيرة في جنوب شرق آسيا، بمزيد من التفاصيل.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وانج، قال هشام الدين حسين وزير خارجية ماليزيا إن الخلافات على بحر الصين الجنوبي يجب أن تُحل سلميا عبر حوار إقليمي.

والصين على خلاف بشأن الحدود البحرية منذ سنوات مع دول لها سواحل مطلة على بحر الصين الجنوبي. وأجرت بكين تدريبات عسكرية في أجزاء متنازع عليها من الممر المائي الاستراتيجي خلال الشهور القليلة الماضية في حين اتهمت واشنطن الصين بالسعي لإقامة "إمبراطورية بحرية" في المنطقة.