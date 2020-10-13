بعد انتظار 7 أشهر بسبب كورونا.. بيرو تفتح آثار "ماتشو" لسائح ياباني واحد

رويترز

فتحت بيرو آثار ماتشو بيتشو لسائح ياباني واحد بعد أن انتظر نحو سبعة أشهر لدخولها بينما تقطعت به السبل في البلد الواقع على سلسلة جبال الإنديز بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير الثقافة أليخاندرو نيرا إن دخول جيسي تاكاياما المنطقة الأثرية جاء بعد طلب خاص قدمه بعد أن تقطعت به السبل منذ منتصف مارس آذار في بلدة أجواس كالينتس على سفوح الجبال القريبة من الموقع.

وقال نيرا في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت "لقد جاء إلى بيرو وهو يحلم بدخولها... دخل المواطن الياباني بصحبة رئيس المتنزه حتى يتمكن من القيام بذلك قبل العودة إلى بلاده".

ودخل تاكاياما القلعة الأثرية التي بنيت قبل أكثر من 500 عام يوم السبت، وكان قد حجز تذكرة دخولها في مارس آذار. وصار تاكاياما أول زائر منذ سبعة أشهر يتمكن من التجول في القلعة المدرجة كأحد مواقع التراث العالمي.

كان السائح الياباني يعتزم بالأساس قضاء بضعة أيام فقط في بيرو للاستمتاع بآثار ماتشو بيتشو.

وقال تاكاياما في مقطع مصور تم تسجيله على قمة جبل في ماتشو بيتشو "هذا رائع جدا! شكرا لكم!".

وقال الوزير إن القلعة الحجرية سيعاد فتحها أمام الزوار والسائحين في نوفمبر تشرين الثاني، دون تحديد اليوم. وأضاف أنه سيجري السماح باستقبال 30 بالمئة فقط من السعة العادية البالغة 675 فردا يوميا.