اليوم السابع
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بريطانيا تحاول تبسيط قواعد التحذير ضد كوفيد 19 وفرض قيود متناسبة فى كل مستوى

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 05:09 م
بريطانيا تحاول تبسيط قواعد التحذير ضد كوفيد 19 وفرض قيود متناسبة فى كل مستوى بوريس جونسون
ريهام عبد الله

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أكد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، أن الحكومة البريطانية تعمل على تبسيط القواعد المحلية فى انجلترا، من خلال تقديم 3 مستويات، للقيود المفروضة والتنبيه لجائحة كوفيد 19، مع فرض قيود متناسبة على المجتمع المحلى لكل مستوى.
 
وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"نعمل على تبسيط وتوحيد القواعد المحلية في إنجلترا من خلال تقديم ثلاثة مستويات من تنبيه كوفيد المحلي، مع كل مستوى مصحوبًا بقيود متناسبة".
 
وتم تقسيم المجتمعات وفقا لمدى تفشى جائحة فيروس كورونا، ما بين متوسط، وانتشار عالى للجائحة، وانتشار شديد جدا.
 
بوريس جونسون
بوريس جونسون

وفى نفس السياق، حذر رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، من أن المملكة المتحدة لا يمكنها تجاهل التحذيرات بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بينما أغُرق ملايين الأشخاص في حالة إغلاق أعمق، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وكشف النقاب عن نظامه الجديد"Three Tier''  أو "الطبقات الثلاث"، وأعلن أن ليفربول ستكون أول منطقة تواجه أعلى القيود - بمعنى إغلاق الحانات ومنع الأسر من الاختلاط كليًا في الداخل أو في الحدائق.

وأوضحت الصحيفة، أن حالة من غضب انتشرت بين البريطانيين بعد أن دخلت أجزاء أخرى من البلاد فى شريحة المستوى الثانى، مع السماح للحانات بالبقاء مفتوحة ولكن منع الأسر من الاختلاط في الداخل. ورغم أن العديد من المواقع لديها بالفعل قيود مماثلة، لكن مواقع أخرى - مثل مانشستر وويست ميدلاندز - ستشهد تشديدًا.

واعتبرت "ديلى ميل" أنه من المربك تخفيف قواعد بعض الأماكن الأخرى، حيث يتم "تبسيط" الترتيبات.

 


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الخارجية البريطانية

كورونا في بريطانيا

كوفيد 19

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