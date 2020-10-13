بريطانيا تحاول تبسيط قواعد التحذير ضد كوفيد 19 وفرض قيود متناسبة فى كل مستوى

بوريس جونسون
وفى نفس السياق، حذر رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، من أن المملكة المتحدة لا يمكنها تجاهل التحذيرات بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بينما أغُرق ملايين الأشخاص في حالة إغلاق أعمق، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
وكشف النقاب عن نظامه الجديد"Three Tier'' أو "الطبقات الثلاث"، وأعلن أن ليفربول ستكون أول منطقة تواجه أعلى القيود - بمعنى إغلاق الحانات ومنع الأسر من الاختلاط كليًا في الداخل أو في الحدائق.
وأوضحت الصحيفة، أن حالة من غضب انتشرت بين البريطانيين بعد أن دخلت أجزاء أخرى من البلاد فى شريحة المستوى الثانى، مع السماح للحانات بالبقاء مفتوحة ولكن منع الأسر من الاختلاط في الداخل. ورغم أن العديد من المواقع لديها بالفعل قيود مماثلة، لكن مواقع أخرى - مثل مانشستر وويست ميدلاندز - ستشهد تشديدًا.
واعتبرت "ديلى ميل" أنه من المربك تخفيف قواعد بعض الأماكن الأخرى، حيث يتم "تبسيط" الترتيبات.
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