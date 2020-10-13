بروتوكول بين الإنتاج الحربى والهيئة العربية لإنشاء مصنع إطارات سيارات

كتب عبد الحليم سالم

كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لـ "اليوم السابع" أنه تم اليوم، توقيع بروتوكول ثلاثى بين هيئة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع والقابضة للصناعات الكيماوية، لإنشاء مصنع إطارات سيارات جديد. شهد التوقيع وزير الإنتاج الحربى المهندس محمد مرسى، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق والفريق عبد المنعم التراس، ولفيف من الحضور.

وأوضح عماد الدين مصطفى، أن دراسات الجدوى للمصنع تشرف عليها شركة "رولاند برجر" الفرنسية، فيما تتولى الدراسات الفنية شركة "بلاك دونتس" الفنلندية، إحدى الشركات العالمية فى هذا المجال، مؤكدا أنه بمجرد انتهاء الدراسات سيتم البدء في انشاء المصنع فى منطقة العين السخنة .

‫ ويساهم المصنع الجديد في وقف استيراد إطارات بنحو 556 مليون دولار سنويا، وبحسب الدراسات الفنية ودراسات الجدوى سيتم انتاج إطارات لمختلف أنواع السيارات والجرارات الزراعية وبعض المركبات الزراعية بقيمة تصل لنحو مليار دولار ، على أن يتم انتاج 5 ملايين اطار سنويا يتم زيادتها فى مراحل لاحقة لـ 7.7 ملايين إطار.