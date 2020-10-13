برنامج جديد لاستقبال الطلاب الجدد مع بداية العام الدراسي الجديد بجامعة القناة

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس بضرورة إعداد برنامج متميز لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى مع بداية العام الدراسي الجديد 2020_2021 مطالبا بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الكليات.

وقام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتفقد كلية التربية الرياضية لمتابعة استعدادات الكلية لبداية العام الدراسي الجديد مطالبا بإعلان الجداول الدراسية على المواقع الإلكترونية للكليات ومشددا على التزام أعضاء هيئة التدريس من اليوم الأول للدراسة.

رافق الدكتور محمد شقيدف بجولته الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية والدكتور أحمد عزيز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية حيث تابع صيانة الملاعب والصالات والمدرجات وقاعات الدراسة .

كما حرص نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على الاجتماع بأعضاء هيئة التدريس بالكلية وذلك لمناقشة خطة الإرشاد الاكاديمى للكلية والتى تشمل توزيع الطلاب مجموعات لكل عضو هيئة تدريس لارشادهم أكاديميا واجتماعيا ومتابعة تسجيل المقررات والعبء الدراسى كما أشار إلى ضرورة تفعيل وحدة الدعم الأكاديمي والجودة و الـIT داخل الكلية مؤكدا على ضرورة أن يتم العمل داخل الكلية بروح الفريق من أجل هدف واحد هو خدمة الطلاب والرد على جميع استفسارات الطلاب وتذليل كافة العقبات أمامهم .