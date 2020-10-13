اليوم السابع
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برتوكول تعاون بين جامعة طنطا ووزارة التضامن الاجتماعي

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 10:01 م
برتوكول تعاون بين جامعة طنطا ووزارة التضامن الاجتماعي جامعة طنطا
الغربية عادل ضرة

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وافق مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور عماد عتمان على توقيع برتوكول تعاون بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، بشأن استحداث وحدة للتضامن الاجتماعى داخل الجامعة.  

وقال الدكتور عماد عتمان، أن استحداث الوحدات الاجتماعية داخل الجامعة يأتى فى أطار توجه الدولة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية ودعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوى الإعاقة، من خلال تقديم خدمات الدعم النقدي والدعم العيني والأجهزة التعويضية اللازمة.

فى هذا السباق، وقع الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم، بالتفويض من مجلس جامعة طنطا برتوكول تعاون بحضور الدكتورة نفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، والمستشار احمد الشحات المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي.

 


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