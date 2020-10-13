اليوم السابع
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انفجار يستهدف متجرا للمشروبات الكحولية في بغداد

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 03:17 ص
انفجار يستهدف متجرا للمشروبات الكحولية في بغداد انفجار - أرشيفية
وكالات

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أفادت مصادر أمنية بالعراق، عن وقوع انفجار في شارع سلمان فائق بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، وأعلن مصدر أمني للحرة إصابة شخص شخص بانفجار "عبوة ناسفة "استهدفت أحد متاجر بيع المشروبات الكحولية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، فيما أكدت قيادة عمليات بغداد أن الانفجار ناجم عن استهداف المتجر بـ "عبوة صوتية" دون وقوع أي إصابات. 
 
وقالت المصادر، بأن الانفجار طال المحل الواقع في عمارة الشروق بشارع النضال بالكرادة، ولم تفصح المصادر عن وقوع خسائر بشرية، ولكنها أكدت وقوع أضرار مادية.
 
وقبل نحو أسبوع، قالت السلطات العراقية، إن شخصا قتل نتيجة انفجار منزل مفخخ في محافظة الأنبار غربي العراق، وذكرت خلية الإعلام الأمني في تغريدة على تويتر إن "مواطنا (مختل عقليا) قتل بعد دخوله إلى المنزل الواقع في حي الجبل بقضاء راوة التابع لمحافظة الأنبار"، وأضاف أن الحادث تسبب في حصول أضرار بالمنزل.  

انفجار

مشروبات الكحولية

بغداد

العراق

اخبار العراق

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