اليوم السابع
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انخفاض أسعار الدواجن بالسوق المحلى اليوم.. والكيلو يسجل 20 - 21 جنيها بالمزرعة

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 10:49 ص
انخفاض أسعار الدواجن بالسوق المحلى اليوم.. والكيلو يسجل 20 - 21 جنيها بالمزرعة الدواجن
كتب أحمد حمادة

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شهد اليوم الثلاثاء 13-10-202  انخفاضا فى أسعار الدواجن حيث سجل الكيلو من المزرعة 20 جنيها حسبما أكدت شعبة صناعة الدواجن. 
 
وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن أسعار الدواجن اليوم شهدت انخفاضا عن بداية الأسبوع حيث سجل الكيلو من المزرعة 20-21  جنيها مقابل 22  جنيها، مشيرا الي أن سعر الكيلو للمستهلك سجل  24- 27جنيها وذلك بحسب المنطقة. 
 
وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1كجم صافي تباع للمستهلك بسعر 33 جنيها، وأضاف سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33جنيها بحسب المنطقة. 
 
الجدير بالذكر أنه في إطار حرص الدولة على الاهتمام بالثروة الداجنة، ارتفع حجم الإنتاج المحلي بقيمة 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، ليصل إلى 14 مليار دجاجة باستثمارات تخطت الـ 90 مليار جنيه، مع زيادة فرص تضاعف الإنتاج وإعلان الوزارة عن الخريطة الاستثمارية للمشروعات الداجنة في 9 مناطق جديدة، حيث تقدمت عدة شركات للدخول إلى تلك المشروعات، مما ساهم في توفير فرص عمل للشباب والخريجين فى تلك المشروعات الجديدة.
 

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