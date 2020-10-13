انتهاء 99% من المجمع الصناعى النسيجى بحوش عيسى بالبحيرة.. إنفوجراف

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أن ما شهدته مصر خلال الست سنوات الماضية فقط تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجارى تنفيذها لصالح المواطن المصرى ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثماريه وخدمية وتنموية، يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق .

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير فى كافة القطاعات التى تهم المواطن البحراوى، مشيرًا إلى أنه تم خلال العامين الماضيين فقط تنفيذ 2941 مشروعا على أرض المحافظة منها ما تم الانتهاء منه والجارى تنفيذه فى كافة المجالات والقطاعات بإجمالى تكاليف استثمارية تبلغ 44.5 مليار جنيه.

وفى إطار المبادرة الرئاسية لإقامه 13 مجمعا صناعيا بمحافظات الجمهورية لتوفير فرص عمل للشباب فقد تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 15 فدانا تقريبا بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى لهيئة التنمية الصناعية والأشغال العسكرية لإقامة مجمع للصناعات النسيجية والمفروشات سيعمل على توفير 9000 فرصة عمل مباشرة والمشروع يضم :-

المنطقة الصناعية 864 ورشه، المنطقة الإدارية والتجارية "مبنى إدارى - منفذ بيع - خدمات بنكيه - مبنى المعارض"، المنطقة الخدمية "كافيتريا - مطعم- مسجد" هذا وقد نشر المكتب الإعلامى لمحافظة البحيرة، انفوجراف يسلط من خلاله الضوء الجهود التى تمت بالمشروع.

وأوضح الانفوجراف أن تكلفة ترفيق مشروع المجمع الصناعى النسيجى بحوش عيسى تجاوزت 120 مليون جنيه ومقام على مساحة 15 فدانا ويتكون من 3 مناطق خدمية و4 مناطق إدارية و864 ورشة ويوفر 9000 فرصة عمل وتصل نسبة التنفيذ بالمشروع 99%.