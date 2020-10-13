انتشار كورونا يدفع الشركات لتسريع عمليات التحول الرقمية.. إنفوجراف

وكالة الأنباء الإسبانية - أفى

أدى انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، إلى إعادة التفكير فى عمل الشركات العملاقة، حيث أثرت بشكل كبير على خطط الشركات لبنيتهم التحتية الرقمية على مدى الأعوام الثلاثة القادمة.

ويتوقع مزودي الخدمات الرقمية مثل شركات الاتصالات وخدمات السحابة وتكنولوجيا المعلومات ومزودي المحتوى الرقمي والتكنولوجي أن الاتصالية الخاصة ستنمو بمعدل 5 أضعاف مع حلول عام 2023 و2023 نتيجة لزيادة الطلب من المؤسسات لسد الفجوات الرقمية عند الحافة.

كما أثر انتشار الفيروس، على الحياة الاجتماعية، وغير انتشاره طريقة ادارة الأعمال والعلاقات التجارية، والعلاقات مع العملاء، ودفع الشركات نحو تسريع عملية التحول الرقمي من أجل رقمنة أنظمتها الداخلية لثلاث إلى أربع سنوات، وكذلك تحسين تواصلها مع العملاء وتطوير سلاسل التوزيع المختلفة الخاصة بها.