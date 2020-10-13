انتخاب الصين وروسيا لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

رويترز

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء الصين وروسيا لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية ولكن معدل الدعم لبكين تراجع بأكثر من 20 في المئة بالمقارنة مع تصويت جرى في 2016

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة أيضا ساحل العاج والجابون ومالاوي وكوبا وبوليفيا وأوزبكستان وفرنسا وبريطانيا لعضوية المجلس الذي يضم 47 دولة. وأعيد انتخاب السنغال ونيبال وباكستان وأوكرانيا والمكسيك لفترة ثانية تستمر ثلاث سنوات. ولا يمكن انتخاب أي دولة لعضوية المجلس أكثر من مرتين متتاليتين.

ويتم انتخاب المرشحين في اقتراع سري في مجموعات جغرافية لضمان التمثيل العادل. وكانت مجموعة آسيا والمحيط الهادي التي ضمت السعودية هي الوحيدة التي شهدت تنافسا اليوم الثلاثاء بين خمسة مرشحين على أربعة مقاعد. وسيبدأ الأعضاء الجدد فترة عضويتهم في أول يناير 2021.