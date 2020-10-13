اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اليونان تستبعد أى محادثات مع تركيا حال بقاء سفينة التنقيب فى مياه متنازع عليها

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 11:50 ص
اليونان تستبعد أى محادثات مع تركيا حال بقاء سفينة التنقيب فى مياه متنازع عليها سفينة تنقيب - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال متحدث باسم الحكومة اليونانية اليوم الثلاثاء إن بلاده لن تشارك في محادثات استكشافية مع تركيا طالما بقيت سفينة التنقيب التركية أوروتش رئيس في مياه الجرف القاري لليونان.

وأضاف المتحدث ستيليوس بيتساس لإذاعة سكاي "لن نجري اتصالات استكشافية مع تركيا طالما بقيت أوروتش رئيس في المنطقة".

وقالت اليونان أمس الاثنين إن قرار أنقرة إرسال السفينة إلى منطقة بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو اليونانية القريبة من الساحل التركي يمثل "تصعيدا كبيرا" و"تهديدا مباشرا للسلام في المنطقة".

كانت تركيا قد سحبت السفينة من المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط الشهر الماضي "لإتاحة المجال للدبلوماسية" قبل قمة للاتحاد الأوروبي بحثت فرض عقوبات على تركيا.

وقال الاتحاد خلال القمة إنه قد يفرض عقوبات على تركيا في ديسمبر على أقرب تقدير إذا واصلت أنقرة عملياتها في المنطقة.

 


تركيا

اليونان

سفينة تنقيب

جزيرة كاستيلوريزو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة