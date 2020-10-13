اليونان تستبعد أى محادثات مع تركيا حال بقاء سفينة التنقيب فى مياه متنازع عليها

قال متحدث باسم الحكومة اليونانية اليوم الثلاثاء إن بلاده لن تشارك في محادثات استكشافية مع تركيا طالما بقيت سفينة التنقيب التركية أوروتش رئيس في مياه الجرف القاري لليونان.

وأضاف المتحدث ستيليوس بيتساس لإذاعة سكاي "لن نجري اتصالات استكشافية مع تركيا طالما بقيت أوروتش رئيس في المنطقة".

وقالت اليونان أمس الاثنين إن قرار أنقرة إرسال السفينة إلى منطقة بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو اليونانية القريبة من الساحل التركي يمثل "تصعيدا كبيرا" و"تهديدا مباشرا للسلام في المنطقة".

كانت تركيا قد سحبت السفينة من المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط الشهر الماضي "لإتاحة المجال للدبلوماسية" قبل قمة للاتحاد الأوروبي بحثت فرض عقوبات على تركيا.

وقال الاتحاد خلال القمة إنه قد يفرض عقوبات على تركيا في ديسمبر على أقرب تقدير إذا واصلت أنقرة عملياتها في المنطقة.