اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 10:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

النمسا تطالب أوروبا بتوقيع عقوبات صارمة على النظام التركى

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 09:52 م
النمسا تطالب أوروبا بتوقيع عقوبات صارمة على النظام التركى المستشار النمساوى سباستيان كورتس
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد المستشار النمساوي سباستيان كورتس دعوته إلى الاتحاد الأوروبي بقطع مفاوضات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد وفرض عقوبات صارمة عليها.
وقال كورتس - في تصريحات اليوم الثلاثاء - إنه من غير المقبول أن ترسل تركيا سفينة أبحاث إلى المياه اليونانية في البحر الأبيض المتوسط للبحث عن الغاز الطبيعي.
يشار إلى أن العلاقات النمساوية التركية تشهد توترا متصاعدا؛ بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان المناوئة للنمسا والاتحاد الأوروبي، وتشجيعه للتيارات السياسية الراديكالية ذات الصبغة الدينية.


النمسا

سباستيان كورتس

تركيا

الاتحاد الأوروبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة