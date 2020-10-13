النمسا تطالب أوروبا بتوقيع عقوبات صارمة على النظام التركى

جدد المستشار النمساوي سباستيان كورتس دعوته إلى الاتحاد الأوروبي بقطع مفاوضات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد وفرض عقوبات صارمة عليها.
وقال كورتس - في تصريحات اليوم الثلاثاء - إنه من غير المقبول أن ترسل تركيا سفينة أبحاث إلى المياه اليونانية في البحر الأبيض المتوسط للبحث عن الغاز الطبيعي.
يشار إلى أن العلاقات النمساوية التركية تشهد توترا متصاعدا؛ بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان المناوئة للنمسا والاتحاد الأوروبي، وتشجيعه للتيارات السياسية الراديكالية ذات الصبغة الدينية.
النمسا تطالب أوروبا بتوقيع عقوبات صارمة على النظام التركىالثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 09:52 م
المستشار النمساوى سباستيان كورتس
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جدد المستشار النمساوي سباستيان كورتس دعوته إلى الاتحاد الأوروبي بقطع مفاوضات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد وفرض عقوبات صارمة عليها.
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