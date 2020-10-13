الملصق الإلكترونى يقضى على فهلوة السائقين.. فيديو

مدت وزارة الداخلية المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى لتنتهى في 21 نوفمبر المقبل.

وطالبت وزارة الداخلية المواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكترونى، وكذا استبدال اللوحات المعدنية القديمة باللوحات المعدنية المؤمنة دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية العمل حتى الساعة الثامنة مساءً لتركيب الملصق الإلكترونى فقط.. بالإضافة للفترة الصباحية.

نقدم في هذه الفيديو أهم المعلومات عن الملصق الإلكترونى:

*ما هو الملصق الإلكتروني؟

شريحة ذكية مدون عليها كافة بيانات السيارة

يتم ربطها بمركز المعلومات التابع للمرور

*ما هى مميزات الملصق الإلكترونى؟

إدارة حركة المرور من خلال أنظمة النقل الذكية.

التعرف على المركبات المسروقة والمطلوبة أمنيا.

يتيح حصر أماكن الكثافات المرورية

كيف يمكن تركيبه؟

فى جميع وحدات المرور بالجمهورية

تعمل وحدات المرور وقتا إضافيا من 5-8 مساء

يتقدم المواطن للمرور برخصة السيارة

يتم وضع الملصق على الزجاج الأمامى

ما هى عقوبة السير بدون ملصق؟

غرامة من 4 -8 آلاف جنيه.