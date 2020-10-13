اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 08:01 م
خالد صلاح
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المغرب يسجل 3185 إصابة جديدة بكورونا و1964 حالة شفاء

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 07:47 م
المغرب يسجل 3185 إصابة جديدة بكورونا و1964 حالة شفاء كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 3185 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 156946 حالة.
وأشارت الوزارة المغربية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إلى أن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 2765065 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 49 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2685 حالة، كما تم تسجيل 1964 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 131462.


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