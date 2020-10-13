المغرب يسجل 3185 إصابة جديدة بكورونا و1964 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 3185 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 156946 حالة.
وأشارت الوزارة المغربية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إلى أن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 2765065 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 49 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2685 حالة، كما تم تسجيل 1964 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 131462.
المغرب يسجل 3185 إصابة جديدة بكورونا و1964 حالة شفاءالثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 07:47 م
كورونا - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 3185 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 156946 حالة.
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