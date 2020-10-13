المعارضة البيلاروسية تدعو المحتجين إلى إبقاء مظاهراتهم سلمية

كتب أحمد عرفة

دعا المجلس التنسيقى للمعارضة البيلاروسية المحتجين، إلى إبقاء مظاهراتهم سلمية وعدم الرد بالعنف على السلطات البيلاروسية. ووفقا لموقع روسيا اليوم، دعا المجلس التنسيقي للمعارضة البيلاروسية، المجتمع البيلاروسي والشعب البيلاروسي إلى التحلي بالصبر وضبط النفس والوصول بثورتنا السلمية إلى النهاية.

وأوضح المجلس التنسيقي للمعارضة البيلاروسية أن المسيرات الجماهيرية السلمية والمتواصلة وحدها كفيلة بضمان الانتصار وتثبيته، داعيا السلطات إلى الوقف الفوري للعنف والبدء في التحقيق بحوادث القسوة بحق بيلاروسيين سلميين والإفراج عن جميع السجناء السياسيين.

وأشار المجلس التنسيقي للمعارضة البيلاروسية إلى أن العنف لا يحل أي مشكلات بل يشق طريقا مباشرا إلى إشعال حرب أهلية في البلاد، متابعا: ندعو السلطات إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات والشروع عاجلا في الحوار من أجل البحث عن سبل الخروج من الأزمة السياسية الحادة.