اليوم السابع
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المصرية للاتصالات تغير كابينة تليفون متهالكة بالعبور استجابة لـ"اليوم السابع"

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 03:12 م
المصرية للاتصالات تغير كابينة تليفون متهالكة بالعبور استجابة لـ"اليوم السابع" كابينة التليفون
كتبت: شيماء حمدى

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فى استجابة سريعة من الشركة المصرية للاتصالات، لحل الشكاوى الواردة لليوم السابع عبر خدمة صحافة مواطن بخصوص تهالك كابينة تليفون في العبور بالحى الخامس، أكدت الشركة أنه بالنسبة لشكوى العميل صبري محمد عطية، في العبور الحي الخامس قطعه 2 بلوك 16080 شارع الدكتورة سميرة موسى، تم التواصل مع المهندس رئيس قطاع القاهرة الجديدة وأصدر أمرا مباشرا لمركز الصيانة الوقائية بتغيير البوكس وبناء عليه تم تغيير بوكس التليفون.

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وكان القارئ صبري محمد عطيه أرسل شكوى لخدمة صحافة المواطن باليوم السابع متضررا فيها من تهالك كابينة الهاتف في العبور الحي الخامس قطعه 2 بلوك 16080 شارع الدكتورة سميرة موسي.

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قبل التطوير 

 

وتأتى هذه الاستجابة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

 


صحافة المواطن

صحافة مواطن

اليوم السابع

العبور

المصرية للاتصالات

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