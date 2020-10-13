المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين بسرقة موظف بالمعاش تحت تهديد السلاح بمنيا القمح

الشرقية -فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى، وسكرتارية محمد فاروق، 4 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات، لقيامهم باعتراض طريق موظف بالمعاش وسرقة دراجته البخارية ومتعلقاته الشخصية تحت تهديد السلاح .

تعود أحداث القضية رقم 4027 لسنة جنايات منيا القمح لسنة 2020 ليوم 21 يناير، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد محمود مرسى، مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بلاغا من " سعيد ع ن" 67 سنة بالمعاش مقيم بنى هلال دائرة مركز منيا القمح، أثناء قيادته الدراجة البخارية خاصته بالطريق العام اعترض طريقه عدد من الأشخاص وأشهروا فى مواجهته بندقية آلية وسلاح أبيض مطواة، وتمكنوا من سرقة دراجته البخارية ومتعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول.

وتبين من تحريات ضباط مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث المركز، والمقدم رائد ربيع، مفتش مباحث المركز، إلى صحة الواقعة وقيام " عصام م ع م" 31 سنة عامل وشقيقه " عبد الله" 20 سنة عامل و" رضا م ص" 26 سنة مبيض محارة و" مدحت م ح" مقيمين دائرة مركز بلبيس، بارتكاب الواقعة وبيع الدراجة لأحد الأشخاص، تم القبض عليهم وإحالتهم من قبل نيابة منيا القمح، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.